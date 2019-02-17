ميسي يقود برشلونة لانتصار صعب على بلد الوليد

واصل فريق برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني الممتاز، بعد أن فاز على بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب ” الكامب نو” برسم الجولة 24 من “الليغا”.

ويعود فضل هذا الانتصار للنجم ليونيل ميسي، الذي وقع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الكنتلوني رصيده إلى النقطة 54 في الصدارة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد في النقطة 26 في المركز الـ 15.