القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء السبت، في المقاطعة برام الله، رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، والوفد المرافق له.
ورغم اقتصار خبر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" على أن "عبّاس هنّأ سلّام بفوزه برئاسة بلديّة الناصرة"، (بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات)، إلا أن مصادر قالت إنّ هدف الزيارة هو حثّ سلّام على الالتزام بدعم القائمة المشتركة ومنع إمكانيّة الانشقاق فيها.
وتشهد القائمة المشتركة أزمة كبيرة بعدما أعلنت "العربية للتغيير"، برئاسة أحمد طيبي، الانسحاب من المشتركة، دون أن يبلغ شركاءه في المشتركة بأسباب ذلك، بحسب ما قالت مكوّنات المشتركة لـ"عرب ٤٨"، بالإضافة إلى أنهم سمعوا مطالبه من الإعلام بعد إعلانه مغادرته المشتركة.
وتجري في الأيام الأخيرة مباحثات ماراثونيّة على أكثر من مستوى استعدادًا للانتخابات، فمع تواصل المباحثات حول المشتركة، علم موقع "عرب ٤٨" أن مباحثات جرت اليوم بين "الحركة الإسلاميّة" و"التجمّع الوطني الديمقراطي"، بعد أيّام من التوصل إلى تفاهمات بينهما، في حين وقّعت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" اتفاقًا مع النائب السابق، طلب الصانع.
يذكر أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتقديم القوائم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: عباس حثّ سلّام على الالتزام بدعم المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.