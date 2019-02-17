شكرا لقرائتكم خبر عن "تركي آل الشيخ" ينعى شهداء مصر في سيناء والان مع التفاصيل

نعي المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، استشهاد وجرح 14 ضابطاً وجندياً مصرياً بهجوم إرهابي شمال سيناء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وقال: " رحم الله شهداء مصر في سيناء .. وحفظ الله مصر واهلها من شر قوي الشر التي تريد ايقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا.. وستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها .. حفظ الله مصر والسعودية".

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