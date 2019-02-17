شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للتدخل وفك حصار الحوثي عن قبائل حجور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، إلى التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عن قبائل منطقة حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الإنسانية بحق سكان المنطقة.

وطالب فتح، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي والمنسقة الإنسانية بعمل كافة الوسائل والضغوطات لفك الحصار عن أهالي المنطقة، والسماح بإدخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين في تلك المنطقة، وإدانة ما تقوم به الميليشيا من جرائم فيها، وعدم الصمت حيالها.

مؤكداً أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين المدعومين من إيران، بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الإنسانية، وتشجع المتمردين المدعومين من إيران، الاستمرار في تلك الجرائم.