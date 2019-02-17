شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات بين الشرطة ومتظاهرين خارج البرلمان الألباني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (تيرانا)وقعت صدامات بين آلاف من أنصار المعارضة والشرطة خارج برلمان ألبانيا، خلال تظاهرة مناهضة للحكومة، اليوم (السبت)، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما الذي يتهمه خصومه بالفساد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاول بعضهم دخول مبنى البرلمان في العاصمة تيرانا.
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