شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم موسكو بالسعي للإطاحة بالرئيس الأوكراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ألمانيا)

اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، روسيا بأنها تريد إخراج الرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشنكو من السلطة، عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس، على أمل وصول حكومة تناسب موسكو.

وأكد فولكر لوكالة فرانس برس، اليوم (السبت)، أن «ما يحاول (الروس) القيام به هو مهاجمة بوروشنكو وإضعافه»، وذلك خلال «الغداء الأوكراني»، وهو لقاء نظمته مؤسسة فيكتور بينتشوك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتابع «يريدون طرده من الحكم، وأعتقد أنهم يأملون بالحصول على اتفاق ملائم لروسيا مع حكومة جديدة، لأنهم لم يحصلوا عليه مع حكومة بوروشنكو».