شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم موسكو بالسعي للإطاحة بالرئيس الأوكراني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (ألمانيا)اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، روسيا بأنها تريد إخراج الرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشنكو من السلطة، عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس، على أمل وصول حكومة تناسب موسكو.
وأكد فولكر لوكالة فرانس برس، اليوم (السبت)، أن «ما يحاول (الروس) القيام به هو مهاجمة بوروشنكو وإضعافه»، وذلك خلال «الغداء الأوكراني»، وهو لقاء نظمته مؤسسة فيكتور بينتشوك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وتابع «يريدون طرده من الحكم، وأعتقد أنهم يأملون بالحصول على اتفاق ملائم لروسيا مع حكومة جديدة، لأنهم لم يحصلوا عليه مع حكومة بوروشنكو».
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتهم موسكو بالسعي للإطاحة بالرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.