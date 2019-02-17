شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة ضابط فرنسي لإنتقاده أساليب هزيمة داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميونيخ)

قال الجيش الفرنسي اليوم (السبت)، إنه سيعاقب ضابطاً فرنسياً كبيراً شارك في قتال تنظيم داعش الإرهابي في سورية، بعد أن شن هجوماً لاذعاً على أساليب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم في آخر معاقله في مدينة هجين السورية.

وكان الكولونيل فرانسوا ريجي لوجييه، الذي يتولى مسؤولية توجيه المدفعية الفرنسية في التحالف، كتب بصحيفة «ناشيونال ديفينس ريفيو» قائلاً: «نعم تم كسب المعركة على الأرض، ولكننا نطيل أمد الصراع دون داع، من خلال رفض الاشتباك البري، ومن ثم نساهم في زيادة عدد الضحايا بين السكان».