شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبوالعلا: الرئيس حقق مكاسب اقتصادية وسياسية هائلة من مشاركته بمؤتمر ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر ميونيخ للأمن جاءت إيجابية للغاية بعدما تطرق لكثير من الملفات المهمة التى تمثل أولوية كبيرة للمنطقة العربية ودول أفريقيا، لافتا إلى أن الرئيس نجح فى استثمار مشاركته فى المؤتمر لتحقيق عدد كبير من المكاسب فى ظل دعوته للاستثمار داخل القارة السمراء.

وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى خلال زيارته عددا من ممثلى كبرى الشركات فى أوروبا منها رئيس شركة بى إم دبليو وهى إحدى الشركات الرائدة فى صناعة استثمار السيارات، مؤكدا سعى مصر لتطوير صناعة السيارات بها، فى ظل ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يفتح الباب أمام الشركة الكبرى لزيادة استثماراتها داخل القاهرة.

وأكد أبو العلا أن الرئيس السيسى نجح فى إقناع رئيس ولاية بافاريا الألمانية لتدشين مشروعات جديدة داخل السوق المصرى، لدعم التعاون بين البلدين وتحقيق مصالح مشتركة، لافتا إلى أن زيارة السيسى لألمانيا ومشاركته مع كبار قادة الاتحاد الأوروبى حققت مكاسب سياسية واقتصادية لمصر وباقى دول القارة السمراء على حد سواء.