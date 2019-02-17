كينيا تستدعي سفيرها في الصومال بسبب خلاف على الحدود البحرية

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكينية انها استدعت سفيرها في ​الصومال​ لاجراء "مشاورات عاجلة" معه، تعبيرا عن الاحتجاج على قرار ​الحكومة الصومالية​ اجراء مزاد لاختيار افضل عرض يقدم اليها لاستثمار آبار نفط وغاز في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين. ".

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