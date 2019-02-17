الخارجية السعودية دانت هجوم سيناء الإرهابي: نجدد دعمنا لمصر

دانت ​وزارة الخارجية السعودية​ "الهجوم ​الإرهاب​ي، الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية ب​شمال سيناء​، وأدى إلى مقتل وإصابة رجال أمن مصريين"، مؤكدةً "وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب".

وأعلن ​الجيش المصري​، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.