الخارجية السعودية دانت هجوم سيناء الإرهابي: نجدد دعمنا لمصر

دانت وزارة الخارجية السعودية "الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة رجال أمن مصريين"، مؤكدةً "وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب".
وأعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.
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