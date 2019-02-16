كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطا من أمريكا والصين بسبب هواوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحرب التكنولوجية العالمية بسبب شركة هواوي الصينية للاتصالات تعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من الولايات المتحدة والصين اليوم السبت حيث تنازعا بشأن ما إذا كان يجب حظر دخول معدات الشركة لشبكات الجيل الخامس المستقبلية.

وقال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس، في مؤتمر ميونخ للأمن "إن القانون الصيني يقضي بأن تتيح الشركة هواوي لجهاز الأمن الضخم في بكين أي بيانات تمس شبكاتهم أو معداتهم. إن الولايات المتحدة تدعو جميع شركائنا في الأمن إلى توخي اليقظة ورفض أي مشروع من شأنه المساس بسلامة تكنولوجيا الاتصالات لدينا أو أنظمة الأمن القومي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وصعد عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي، بعد ذلك إلى نفس المنصة، ورد بقوة.

وقال يانج بالإنجليزية: "القانون الصيني لا يطالب الشركات بتركيب أبواب خلفية أو جمع معلومات استخباراتية"، داعياً الأوروبيين إلى التفكير فيما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمصالحها أو بمصالح الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "تتعاون هواوي كشركة بشكل وثيق للغاية مع الدول الأوروبية".