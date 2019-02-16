كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطا من أمريكا والصين بسبب هواوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصعد عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي، بعد ذلك إلى نفس المنصة، ورد بقوة.
وقال يانج بالإنجليزية: "القانون الصيني لا يطالب الشركات بتركيب أبواب خلفية أو جمع معلومات استخباراتية"، داعياً الأوروبيين إلى التفكير فيما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمصالحها أو بمصالح الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "تتعاون هواوي كشركة بشكل وثيق للغاية مع الدول الأوروبية".
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