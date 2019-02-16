كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يتهم واشنطن بالضغط على الناتو للابتعاد عن موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة، السبت، بالضغط على حلفائها بحلف شمال الأطلسي "ناتو" من أجل الابتعاد عن روسيا في سياق الخلاف الدائر بشأن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى. وقال لافروف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "نريد أن نُظهر لهم الصواريخ التي يعتقد الأمريكيون أنها تنتهك المعاهدة". وأضاف أن ممثلي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو لم يمنحوا روسيا الفرصة لتفعيل هذه الدعوة. وقال لافروف: "ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة أعطت دول الناتو أمراً بعدم الذهاب إلى هناك". وأوضح لافروف أن واشنطن لعدة أشهر لم تبد بوضوح أي اهتمام بالحفاظ على المعاهدة، وأنها خططت منذ وقت طويل للانسحاب منها.

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