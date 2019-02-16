كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تدين الهجوم الإرهابي في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم الهجوم الإرهابى على قافلة تابعة للجيش المصرى فى سيناء أسفرت عن مقتل 15 جنديا مصريا.
وفي بيان رسمي ، أعربت الرئاسة عن تعازيها وتضامنها مع الحكومة المصرية وشعبها وأسر الضحايا ، في حين تمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وجاء في البيان: "القيادة التي يرأسها الرئيس محمود عباس تدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استهدفت مجموعة من أبطال الجيش المصري".
"كما إن الشعب الفلسطيني وقيادته يقفان إلى جانب الشعب الشقيق وقيادتة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهما ضد الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تدين الهجوم الإرهابي في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.