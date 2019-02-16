كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين ترفض الخروج من الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفضت ألمانيا مناشدة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وعزل طهران.
كما دافع وزير الخارجية "هيكو ماس" عن اتفاق 2015 الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات ، حسبما ذكر راديو الهند اليوم السبت.
وقال ماس في مؤتمر ميونيخ الأمني: "لقد توصلنا مع البريطانيين والفرنسيين والاتحاد الأوروبي بأسره إلى طرق لإبقاء إيران في الاتفاق النووي حتى اليوم".
وأضاف أنه بدون هذا الاتفاق "لن تكون المنطقة أكثر أمانا وستكون في الواقع أقرب إلى مواجهة مفتوحة".
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