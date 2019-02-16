كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية .. طهران تفشل في إطلاق قمر صناعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده فشلت مرة أخرى في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء.

وفي حديثه إلى "إن بي سي نيوز" ، قال إنها كانت ثاني محاولة فاشلة في الشهرين الماضيين.

وبالرغم من فشل المحاولتين ، فمن المرجح أن يزيد تأكيد ظريف من التوترات مع الولايات المتحدة ، التي تشعر بالقلق من أن التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة في إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء يمكن أن تستخدم أيضا لإطلاق الرؤوس الحربية.

ونفت طهران أن إطلاق مركبة الفضاء والاختبارات الصاروخية انتهكت قرار مجلس الأمن.

وفي الشهر الماضي قالت إيران إن القمر الصناعي الذي حاولت إطلاقه لم يصل إلى سرعة كافية وفشل. وقالت وزارة الاتصالات الإيرانية في ذلك الوقت إن القمر الصناعي ، واسمه بايام ، كان يقصد استخدامه لأغراض التصوير والاتصالات لمدة ثلاث سنوات.

وأثار هذا الإطلاق إدانة من فرنسا ، قائلاً إن برنامج الصواريخ البالستية في طهران كان مدعاة للقلق بالنسبة لباريس والمجتمع الدولي.