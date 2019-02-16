كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار المباني في حي الفاتح في اسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار مبنى فارغ من ثلاثة طوابق في منطقة الفاتح في اسطنبول يوم السبت حسب ما أوردته يورونيوز التركية.

وقالت يورونيوز إن سيارات الإطفاء وسيارات الشرطة وسيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث الذي وقع بعد ظهر السبت.

وقد أغلق المبنى المهجور من أجل الأمان ولم تحدث إصابات ، وفقاً لبيان صادر عن مكتب حاكم اسطنبول.

وأدى انهيار مبنى سكني من ثمانية طوابق في منطقة كارتال في المدينة في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل 21 شخصا. حيث احتجزت السلطات التركية يوم الخميس 3 من المشتبه بهم على صلة بالانهيار.

ويلوم المسؤولون علي ممارسات البناء غير القانونية المؤدية الي الانهيار.