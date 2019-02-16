كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: ترامب يستخدم الانسحاب من سوريا كورقة انتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتبُ والمحلل السياسي، باسم أبو سمية، إنَّ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، قال منذ البداية إنه سينسحب من سورية وقررَّ بشكلٍ منفرد، وأنه عندما يُقرر بشكلٍ مُنفرد، فهو لا يعبء بحلفائه مهما فعلوا.

وأضاف أبو سمية، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنَّ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، يَستخدم الانسحاب من دولة سورية كورقة انتخابية لسنة 2020، وأنه واضح تمامًا أنه لا يهمهُ ما يحدث في الغرب، ولقد هدد أكثر من مرة بالانسحاب من حلف الناتو، وانسحب من منظمات حقوقية وإنسانية أخرى في الأمم المتحدة، إذ هو يُلوح كل يوم بِالانسحاب من حلف الناتو، وقد يَنسحب قريبًا.

ومنذ أيام، تخوض قوات سوريا الديمقراطية، معارك شرق سوريا للقضاء على آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي.