كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 إرهابيين شرق العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أنه خلال تقدم القوات الأمنية وقيامها بعمليات دهم وتفتيش، عثرت على مخبأ لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في إحدى المزارع وعلى الفور قام طيران الجيش الذي يقدم الإسناد للقوات بقصفه مما إدى إلى مقتل أربعة مسلحين وتدميره.
وأشار البياتي أن العملية الأمنية ما زالت متواصلة وسوف تستمر حتى القضاء على خلايا المسلحين الذين ينشطون في مزارع هذه القرى ويقومون بهجمات على قوات الأمن والمدنيين.
جدير بالذكر أن العديد من مناطق ومدن محافظة ديالى شرق العراق، ما زالت تشهد بين الحين والأخر هجمات وتفجيرات، لوجود خلايا تابعة لتنظيم داعش تنشط فيها.
وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر2017 الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي بعد طرده من أخر المناطق التي كان يحتلها على الحدود مع سوريا.
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