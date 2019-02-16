كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: أهداف الوجود الأمريكي في سوريا لن تتحقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي من باريس، ميشيل أبي نجم، إنَّهُ في الواقع ما كانت تَفهمه أوروبا وتحديدًا الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا هيَّ أنَّ الوجود الأمريكي في شمال وشرق سُورية كانت له ثلاثة أهداف، الأول كان هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والثاني هو احتواء النفوذ الإيراني، والثالث هو الدفع باتجاه الحل السياسي.

وأضاف أبي نجم، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنَّ هذا ما فهمه الأمريكيون بمناسبة خطاب ألقاه وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو، ورحبت به الدول الأوروبية، وخاصة الدول الرئيسية في الاتحاد.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنَّ هدفا الوجود الأمريكي في سوريا لن يتحققا المتمثلان في احتواء النفوذ الإيراني، والدفع باتجاه الحل السياسي.

ومنذ أيام، تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك شرق سوريا للقضاء على آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي.