كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: الحكومة السودانية تبعث رسائل تحذيرية للمُعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكاتبُ والمحلل السياسي السوداني، طارق عثمان، إنَّه يبدو أنَّ دخول أحزاب المعارضة بِثقلها الجماهيري بقوة في التضامن مع تجمع المهنيين السودانيين، هو الذي أثار الحكومة مُؤخرًا.
وأضاف عثمان، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّ الحكومة اعترفت بهذه التظاهرات بعد أن ذكرت بأنَّ المظاهرات يقوم بها مندسون، إلا أنه بعد دخول الأحزاب الكبيرة في موجة التظاهر والاحتجاج يبدو أنَّ الحكومة أرادت أنْ تُرسل رسائل تحذيرية أو تَخويفية للمعارضة بأنها يُمكنها ملاحقتهم قانونيًا.
وأوضح عثمان، أنَّ الحكومة سبق وأنْ لاحقت عددًا من قيادات المعارضة بـ تهم كثيرة، أبرزها تقويض النظام الدستوري، وغيرها مثل جرائم ضد الدولة.
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