“الدكالي” يطلق استراتيجية لخفض استهلاك التبغ بـ20% والملح والكحول بـ10%

بهدف الوقاية والتشجيع على نمط عيش صحي، وتحسين التكفل وحكامة الأمراض غير السارية، ووضع منظومة للمراقبة، أشرف أنس الدكالي، وزير الصحة، مساء أمس الجمعة، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية، تمتد لـ10 سنوات.

وتهدف الاستراتيجية، إلى تقليص كلفة المراضة والعجز والوفيات المبكرة المرتبطة بالأمراض غير السارية، وتسعى إلى تقليص نسبة استهلاك التبغ لدى الساكنة التي تفوق أعمارها 15 سنة بحوالي 20 في المئة، والخمول بنسبة 10 في المئة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تقليص استهلاك الملح بحوالي 10 في المئة، وتعاطي الكحول بنسبة 10 في المئة، وانتشار داء السكري بنسبة 15 في المئة، في أفق سنة 2029.

وقال وزير الصحة، أنس الدكالي، بالمناسبة، إن هذه الأمراض تشكل حاليا عبئا كبيرا في مجال المراضة والوفيات، إذ تصل نسبة الوفيات في المغرب بسبب هذه الأمراض إلى 80 في المئة.

وتم تقديم نتائج البحث الوطني حول انتشار الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها، الذي أنجزته وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية، وهم 6100 أسرة.

وتشير المعطيات إلى أن 29.3 في المئة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و10.6 في المئة مصابون بداء السكري، و10.4 معرضون للإصابة بالسكري، و53 في المئة يعانون من الزيادة في الوزن و20 في المئة يعانون من السمنة.

وتفيد الدراسة أيضا بأن 10.5 في المئة من المستجوبين، لديهم نسبة عالية من الكولسترول في الدم، و11.7 في المئة يدخنون، و1.7 في المئة يستهلكون الكحول حاليا، و21.1 في المئة يعانون من الخمول البدني، و76.3 في المئة يستهلكون أقل من خمس خضر وفواكه يوميا.