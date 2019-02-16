صراع” الخليج يصل الملاعب الأوروبية.. بن سلمان يعرض مبلغا “خياليا” لشراء مانشستر يونايتد”

يبدو أن الصرع الخليجي خاصة القطري – السعودي، سينزل من معترك السياسية ويمتد لميادين الكرة الأوروبية، وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يرغب بشدة في شراء نادي مانشستر يونابتد الإنجليزي، أحد أكبر الأندية الإنجليزية، وأغناها عبر العالم.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية الشهيرة، في خبر “حصري” وفقا لمصادرها الخاصة، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي، كثف من اتصالاته في الفترة الأخيرة من أجل إقناع مالكي نادي مانشيتر يونايتد، ببيع أسهمه، وشراءه قبل انتهاء الموسم الرياضي الحالي.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن بن سلمان، عرض مبلغا ماليا كبيرا جدا، مقدرا في 3.8 مليار جنيه أسترليني، من أجل إقناع المالكين ببيع جميع أسهمهم، ويرغب في أن ينطلق العام المقبل، ونادي “الشياطين الحمر” في ملكيته.

وأكدت الصحيقفة ذاتها، أن المفاوضات بين بن سلمان، وعائلة غليزر المالكة للنادي، قد قطعت أشواطا مهمة، وهذا ما يفسر بقاء العائلة لفترة طويلة في السعودية.

جدير ذكره، أن عائلة غليزر كانت قد اشترت نادي مانشستر يونايتد قبل 14 عاما، بملغب 790 مليون جنيه إستريلي، ونجحت في تحقيق أرباح خيالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وترغب السعودية، في دخول معترك التنافس الكروي في الملاعب الأوروبية، كما فعلت قطر، من خلال نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الأمارات المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.