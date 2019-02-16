رباب العرافي تحطم الرقم القياسي الوطني في سباق “الميل” ببرمنغاهم

حطمت البطلة المغربية رباب العرافي، عداءة المنتخب المغربي المتخصصة في السباقات المتوسطة، اليوم السبت، الرقم القياسي الوطني في سباق الميل داخل القاعة، وذلك خلال مشاركتها في بطولة “بيرمنغهام” العالمية في إنجلترا.

واحتلت العداءة الغربية المركز الثالث في سباق الميل، محققة رقم 4 دقائق، 29 ثانية، و74 جزء من المائة، وهو الرقم القياسي الوطني في هذه المسابقة،.

وقد فاز بهذا السباق البطلة البريطانية، لورا موير، محققة رقم 4 دقائق، 18 ثانية، و75 جزء من المائة، فيما جاءت البطلة الأوغندية ويني نانيوندو ثانية، بتوقيت 4 دقائق، 29 ثانية، و40 جزء من المائة.

وكان الرقم الوطني السابق في حوزة نفس البطلة المغربية، وهو 4 دقائق و30 ثانية، حققته في دورة ستوكهولم بالسويد.