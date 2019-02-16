مقتل دواعش مغاربة هددوا رموز البلاد عبر فيديو

لقي شبان مغاربة يقاتلون مع تنظيم داعش في سوريا مصرعهم، وكانوا قد ظهروا في شريط فيديو يهددون فيه الرموز السيادية بالمغرب قبل ثلاث سنوات.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ«أخبار اليوم»، فإن كلا من عبد الخالق المحدالي وخالد بومديان، وكلاهما يتحدران من مدينة الفنيدق، لقيا مصرعهما أخيرا في سوريا، وقد ظهرا في شريط فيديو داخل منزل يخصصه التنظيم لإيواء المقاتلين المغاربة، وتوعدا بهجمات داخل المغرب، واستهداف رموز المملكة. كما لقي اثنان آخران يتحدران من المدينة نفسها مصرعهما في الفترة نفسها، وهما كل من علي الداعس وعلي عياد.

وليست هناك تفاصيل عن الطريقة التي قتل بها الدواعش المغاربة، بيد أن مصدر «أخبار اليوم» يشير إلى إمكانية مقتلهم جميعا في عملية واحدة، مؤكدا توصل عائلاتهم بنعي من التنظيم.