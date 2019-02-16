شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: تلاعب المليشيا يهدّد اتفاق السويد والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن تلاعب وتلكؤ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يهدّد اتفاق السويد وأي خطوات قادمة للعملية السياسية.

وحذر "الحضرمي"، خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدول الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، على هامش الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن 2019م، من أن تلاعب وتلكؤ الحوثيين، يعرض فرص السلام في اليمن للفشل، مثمنًا المواقف التاريخية لدولة الإمارات في إطار تحالف دعم الشرعية في بلاده.

من جهته، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على ضرورة تكاتف الجهود وإرسال رسائل واضحة للمجتمع الدولي من شأنها كشف حقيقة ما تقوم به مليشيا الحوثي من خروقات على أرض الواقع.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي بالالتزام باتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل المضي في مشاورات سلام قادمة.