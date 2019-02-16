شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان اليمني يثمن دور المملكة في دعم بلاده والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، الأدوار التي قدمتها المملكة في دعم بلاده ووحدته وأمنه واستقراره واستعادة الدولة بكافة مؤسساتها من براثن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وناقش معه عدد من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وأكد الفريق النخغي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن السلام في بلاده لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح المليشيا، متعهدًا بعدم السماح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية، وقال " إن اليمنيين وبإسناد من دول التحالف سيقفون لإحباط هذا المشروع"، مشددًا على مواصلة العمل من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة المليشيا واستكمال تحرير مدينة تعز.

من جهته، قال قائد القوات السعودية "إن القوات العاملة في إطار قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعمل وفق روية مشتركة وتحت قيادة موحده وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية"، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيين.