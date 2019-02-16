شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدعو إلى تدخل أممي لفك الحصار عن قبائل حجور والان نبدء بالتفاصيل
وشدد "فتح"، على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأممية وخصوصًا برنامج الأغذية العالمي لإرسال المواد الإغاثية والطبية والفرق الإغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق، ومشيراً إلى أن ما تقوم به المليشيا من حصار وجرائم بحق سكان المنطقة جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
وطالب "فتح"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي والمنسقة الإنسانية بعمل كافة الوسائل والضغوطات لفك الحصار عن أهالي المنطقة والسماح بإدخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين، وإدانة ما تقوم به المليشيا من جرائم في المنطقة وعدم الصمت حيال تلك الجرائم الجسيمة بحق الأهالي والمدنيين في المنطقة.
وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين المدعومين من إيران، بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الإنسانية، وتشجع المتمردين المدعومين من إيران، الاستمرار في تلك الجرائم.
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