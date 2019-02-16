اليمن : قوات هادي تبدأ عملية عسكرية في حجة

عدن ـ وكالات: بدأت قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة أنصار الله.وقال مصدر قيادي رفيع في ألوية “العروبة”، إن “قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت اليوم(أمس) بالتحرك لحسم المعركة مع أنصار الله في محافظة حجة”.وأضاف أن “الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز الجيش الوطني في حجة، ولفك الحصار عن أبناء حجور، الذين تحاصرهم عناصر من جماعة أنصار الله “.وبين القيادي، أن “من مهام هذه القوات، التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولا إلى ميناء الحديدة”.وفي السياق، أعلنت القوات اليمنية، أن 25 عنصرا من “أنصار الله” قتلوا، وأسر 6 آخرون، عقب صد هجوم لهم على منطقة العبيسة في مديرية كشر.وأكدت المصادر، أن أنصار الله “شنوا هجوما عنيفا مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منازل المواطنين”.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات جوية، استهدفت تجمعات لأنصار الله وآلياتهم في مناطق مديرية كشر في محافظة حجة.وطبقا للمصادر، فقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المسلحين، وتدمير عدد من العربات والمدافع في منطقة المندلة شرقي ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر.