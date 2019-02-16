تونس مهيأة لاستقبال الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر

تونس ـ وكالات: قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس إن الدولة “مهيأة” لاستقبال المجموعات الإرهابية، العائدة من مناطق النزاعات أو التي جرى ترحيلها الى تونس.وأوضح المختار بن نصر العميد المتقاعد بالجيش التونسي ورئيس اللجنة إن الدولة بما في ذلك القضاء، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة حتى لا يشكلوا (العناصر الإرهابية) خطرا على الأمن الوطني وعلى المساجين أيضا.ويأتي تصريح بن نصر اثر الإعلان في وقت سابق أمس الأول عن استلام تونس لأربعة عناصر إرهابية بالتنسيق مع السلطات السورية.وكان المتحدث باسم القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أفاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بأن العناصر الإرهابية الأربعة صادرة بحقهم محاضر تفتيش وبطاقات جلب وتتعلق بهم قضايا ارهابية.كما أنهم تلقوا تدريبات والتحقوا بتنظيم داعش المتطرف”. وبحسب المتحدث التحق الإرهابيون بسوريا بين 2013 و2015.وقال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب (حكومية) لإذاعة موزاييك الخاصة إن “تونس استقبلت دفعات من الإرهابيين العائدين ويبلغ عددهم حوالي ألف إرهابي، وقد أصدر القضاء حكمه ضدهم”.وتابع في تصريحه “الإدارة العامة للسجون والإصلاح اتخذت في شأن هذه العناصر الخطيرة الإجراءات الخصوصية وتم تخصيص قاعات وزنزانات خاصة بهم حتى لا يختلطوا بسجناء الحق العام”.

وتقدر الحكومة التونسية عدد الإرهابيين في مناطق النزاع في الخارج بنحو ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم في سوريا وعدد أقل في العراق وليبيا.

على صعيد آخر، شهدت منطقة براكة الساحل التابعة لولاية نابل التونسية احتجاجات ليلية مساء امس الأول إثر وفاة شاب خلال أعمال عنف.وقال شهود عيان في الجهة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شبابا خرجوا للاحتجاج واشتبكوا مع قوات الأمن اثر انتشار نبأ وفاة شاب في أعمال عنف.وتفيد روايات الشهود إن الشاب الضحية كان اشتبك مع شاب آخر قبل ان يتم وقفهما ونقلهما من قبل رجال الأمن إلى مقر الشرطة غير أن الاشتباكات استمرت هناك وتسببت في وفاة الشاب جراء العنف. ونقلت جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي للتشريح، بينما لم تكشف السلطات الأمنية عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الوفاة.وتشهد المنطقة حالات كر وفر بين الأمن والمحتجين.وأرسلت السلطات الأمنية وحدات اضافية للتصدي إلى اعمال الشغب والفوضى.