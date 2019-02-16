اليمن يدعو الأمم المتحدة لفك حصار الحوثي عن قبائل حجور في حجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الإنسانية بحق سكان المنطقة.

وشدد فتح على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأممية وخصوصا برنامج الأغذية العالمي لإرسال المواد الإغاثية والطبية والفرق الإغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق، ومشيراً إلى أن ما تقوم به المليشيا من حصار وجرائم بحق سكان المنطقة جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وطالب فتح، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي والمنسقة الإنسانية بعمل كافة الوسائل والضغوطات لفك الحصار عن أهالي المنطقة والسماح بإدخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين، وإدانة ما تقوم به المليشيا من جرائم في المنطقة وعدم الصمت حيال تلك الجرائم الجسيمة بحق الأهالي والمدنيين في المنطقة.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين المدعومين من إيران، بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الإنسانية.