انت الان تتابع ميركل تشدد على ضرورة تعميق العلاقات مع إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن سياسة بلادها ليست ضد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولكنها تسعى لتطبيق سياسات وإجراءات أكثر فاعلية داخل الحلف، مشيرة إلى أنه ليس فقط حلفا عسكريا، وإنما محفل مهم للتعاون، إذ قالت ميركل في حديثها أمام مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية اليوم السبت: «إن الناتو لعب دورا فعالا في دولة مالي»، لافتة إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروماني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، بشأن التعاون بين أوروبا وإفريقيا، مشددة على أن العلاقات مع إفريقيا مهمة للغاية ومفيدة للجميع.

ووجهت ميركل التهنئة للرئيس السيسي على رئاسته الاتحاد الإفريقي، منوهة بضرورة تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في كل المجالات، مضيفة أن ألمانيا تضع على عاتقها مهام كبيرة، حيث وقعت معاهدات في مختلف المجالات مع إفريقيا، من بينها التسليح. ودعت المستشارة الألمانية إلى تطوير نظم التسليح وتوحيد