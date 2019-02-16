ميركل تشدد على ضرورة تعميق العلاقات مع إفريقيا

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن سياسة بلادها ليست ضد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولكنها تسعى لتطبيق سياسات وإجراءات أكثر فاعلية داخل الحلف، مشيرة إلى أنه ليس فقط حلفا عسكريا، وإنما محفل مهم للتعاون، إذ قالت ميركل في حديثها أمام مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية اليوم السبت: «إن الناتو لعب دورا فعالا في دولة مالي»، لافتة إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروماني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، بشأن التعاون بين أوروبا وإفريقيا، مشددة على أن العلاقات مع إفريقيا مهمة للغاية ومفيدة للجميع.
ووجهت ميركل التهنئة للرئيس السيسي على رئاسته الاتحاد الإفريقي، منوهة بضرورة تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في كل المجالات، مضيفة أن ألمانيا تضع على عاتقها مهام كبيرة، حيث وقعت معاهدات في مختلف المجالات مع إفريقيا، من بينها التسليح. ودعت المستشارة الألمانية إلى تطوير نظم التسليح وتوحيد
ووجهت ميركل التهنئة للرئيس السيسي على رئاسته الاتحاد الإفريقي، منوهة بضرورة تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في كل المجالات، مضيفة أن ألمانيا تضع على عاتقها مهام كبيرة، حيث وقعت معاهدات في مختلف المجالات مع إفريقيا، من بينها التسليح.
ودعت المستشارة الألمانية إلى تطوير نظم التسليح وتوحيد نظم صادرات السلاح على المستوى الأوروبي، مؤكدة أن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا جدا، كما دعت إلى إبرام اتفاقية على المستوى الأوروبي لمواجهة تدفق أعداد اللاجئين.
وحول ليبيا، قالت ميركل إن انهيار الدولة الليبية جعلها تصبح مركز عبور للاجئين إلى أوروبا، موضحة أن الفجوة المعيشية الكبيرة بين أوروبا وإفريقيا تجعل الشباب بدول شمال إفريقيا والمنطقة يسعى للهجرة إلى أوروبا، مما يستلزم زيادة دعم التنمية في تلك الدول لخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيها.
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