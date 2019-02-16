شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً بقصف لقوات الأسد غرب سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 18 مدنياً في قصف لقوات نظام بشار الأسد استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب سورية، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وأسفر قصف مدفعي وصاروخي «عشوائي» عن مقتل ثمانية أطفال وسبع نساء وثلاثة رجال في مدينة خان شيخون، وقرية معرة النعمان بمحافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد.