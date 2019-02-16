شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف متظاهر في برشلونة احتجاجاً على محاكمة الإنفصاليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برشلونة) أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 200 ألف شخص شاركوا اليوم (السبت) في مدينة برشلونة، في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصاً من القادة المتهمين بمحاولة فصل إقليم كاتالونيا عن إسبانيا في أكتوبر 2017.

أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 200 ألف شخص شاركوا اليوم (السبت) في مدينة برشلونة، في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصاً من القادة المتهمين بمحاولة فصل إقليم كاتالونيا عن إسبانيا في أكتوبر 2017.

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