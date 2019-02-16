شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر أمريكي قيد التوقيف الاحتياطي في روسيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)قررت محكمة روسية اليوم (السبت)، وضع المؤسس الأمريكي لأبرز الشركات الاستثمارية في روسيا مايكل كالفي قيد التوقيف الاحتياطي لمدة شهرين، في إطار توجيه اتهامات إليه بالاحتيال، الأمر الذي ينفيه.
ووضع كالفي، مؤسس ومدير شركة الاستثمارات «بارينغ فوستوك» قيد التوقيف الاحتياطي حتى 13 أبريل، في انتظار محاكمته في قضية احتيال تطاول خمسة أشخاص آخرين موقوفين أيضاً لمدة شهرين.
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