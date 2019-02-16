شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأتخذ قراراً بشأن الترشح للانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميونيخ)

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي اليوم (السبت)، إنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل، لكنه سيتخذ هذا القرار «في وقت قريب».

ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطياً الترشح للرئاسة، مما قد يخلق ملعباً مزدحماً بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وسيحظى بايدن (76 عاماً) حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظراً لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين، بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.