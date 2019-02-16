فيديو: ابن سلمان وابن زايد يثيران ضجة بالخليج… ماذا حدث في “قناة الجزيرة”

أثار، حديث في قناة الجزيرة، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وصفها نشطاء بـ”الصفعة واللجم”.

وردا على سؤال “هل ستنتصر السعودية في اليمن؟ قال الإعلامي اللبناني، جيري ماهر، في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي السوري، فيصل القاسم، على قناة الجزيرة والذي بث في الـ12 من الشهر الجاري: “دعني أقول لك شي بصراحة، السعودية والإمارات ستنتصران في اليمن وسيستعيدان الشرعية والحوثي كما إيران اليوم معزولة وأصبحت العقوبات تلاحقها والمؤتمرات الدولية التي تتحضر لتحركات ضدها في وارسو وغيرها بدأت كلها بدعم من السعودية والإمارات، إذا قلنا السعودية يعني الإمارات، دولتين بشعب واحد، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لن يتخلوا عن اليمن حتى يستعيد عافيته ويتحرر بالكامل”.

وفي رد على سؤال آخر في السياق اليمني ذاته، وضرورة إيقاف الحرب قبل إعادة إعمار اليمن، قال ماهر: “اسمع مني هالكلمتين، أول شيء بقول ملوك السعودية توارثوا كره اليمنيين من الجد للابن للحفيد، أنا بقول له يا ريت ملوك السعودية تكرهنا في لبنان وتعطينا النفط إلي عم ياخذوه في اليمن ببلاش، والمدارس والجامعات والمستشفيات إلي نص الشعب اليمني وبما فيها الحوثي ولد في مستشفى بنته السعودية من المال السعودي”.

وأضاف: “اليمن لولا وقفة السعودية والإمارات معه، والله إنه ما فيه شيء حتى تشوفه على الخريطة اليوم، اليمن إلي عم بقلك تركوا بعض المحافظات وذهبوا السعوديين والإماراتيين للمهرة وغيرها وبدأوا ينشغلون بغيرها، بدي أخبرك ليش موجودين هونيك؟ بعض المناطق إلي ما وصلها الحوثي وصلها لاجئين هاربين من الحوثي قامت السعودية بتأمين مساكن لهم وجامعات لهم ومدارس لهم لأن مشروع السعودية يقول التالي في اليمن وهذا كلام رسمي: علينا أن نساعد الشعب اليمني على التعلم كي لا ينجر خلف السلاح ويعمل مع الميليشيات المسلحة ليترك السلاح علينا أن نؤمن له الكتاب هاي هي رسالة الملك سلمان وولي عهده والسفير محمد آل جابر في اليمن”.

​وأثار هذا اللقاء، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

جيري ماهر يلجم المرتزقة فيصل القاسم

​بصراحة، جيري ماهر مسحهم مسح

​لله درك يا جيري ماهر