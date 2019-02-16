كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفضائح الجنسية تطيح بأرفع مسؤول في الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطاحت الفضائح الجنسية، بأرفع مسؤول في الفاتيكان، وهو كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماكاريك.
وذكر الفاتيكان في بيان له، أن قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية في الفاتيكان ماكاريك، بارتكاب جرائم جنسية مع قصر وبالغين على مدار سنوات.
وأوضح البيان أن القرار، يعني أن ماكاريك (88 عاما)، لن يشارك في ترؤس أي طقوس دينية بأي كنيسة، ولن يتمكن حتى من ارتداء الزي الكهنوتي الخاص به.
وأضاف المكتب الإعلامي للفاتيكان، أن "مكتب الكرسي الرسولي العقائدي، مجمع عقيدة الإيمان، وجد أن ماكاريك مذنب، بالتحريض، ومخالف للوصية السادسة مع القاصرين والكبار".
وتابع أن المسؤولين فرضوا عليه عقوبة الفصل من الفاتيكان، وتجريده من جميع مناصبه الدينية .
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