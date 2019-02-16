كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تستدعي سفيرها لدى مقديشو وتطلب مغادرة سفير الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استدعت دولة كينيا سفيرها لدى الصومال، اليوم السبت، كما طلبت من سفير الصومال مغادرة بلادها على خلفية حصص نفطية متنازع عليها.
وعرضت مقديشو مشاريع نفطية في مؤتمر لندن على المستثمرين، وتقول كينيا إن من بين الحقول المعروضة مناطق مشتركة لها حق فيها.
وكانت تقارير تحدثت عن أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ينوي بيع 50 حقلا نفطيا مكتشفا على الأقل لشركات عالمية في مزاد علني بمؤتمر لندن.
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