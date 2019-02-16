كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت البحرين وقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وفي حربها ضد كل أشكال التطرف والإرهاب.
وشددت على موقفها الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
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