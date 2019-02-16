كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت مملكة البحرين على لسان وزارة خارجيتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الارتكازات الأمنية في محافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

وأعربت البحرين عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"على موقعها الإلكتروني.

وأكدت البحرين وقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وفي حربها ضد كل أشكال التطرف والإرهاب.

وشددت على موقفها الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.