كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار النمساوي يشيد بنجاح سياسة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كورتس: "كانت الولايات المتحدة تطالب شركاءها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" على مدى سنين بزيادة الإنفاق العسكري، بدون نجاح". وتهديدات ترامب فقط هي التي أفلحت".
وأشاد المستشار أيضاً بتدخل ترامب لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالي، ودعمه لإسرائيل.
وقال: "إن ترامب انخرط في سياسة خارجية والتي إلى حد ما نشطة جداً وناجحة جداً". ومع ذلك، أوضح كورتس أنه لا يتفق مع ترامب في العديد من القضايا، بما في ذلك التعريفات التجارية، والبرنامج النووي الإيراني وحماية المناخ".
ومن المقرر أن يصل كورتس إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي خلال حفل عشاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أن يجتمع مع ترامب يوم الأربعاء.
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