كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدريد تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لا شرعيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد وزير الخارجية عقب سؤاله حول هذا الأمر: "لقد اعترفت إسبانيا به رئيساً مؤقتاً وهذا ما ينص عليه دستور فنزويلا ولا يمكننا فعل شيء آخر غير ذلك".
وشدد بوريل على أن من حق كل بلد أن يتخذ قرار الاعتراف بغوايدو كما يريد وبصورة فردية "ولكن ليس الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة" موضحاً أنه لا يتوقع أن تتخذ الدول الأعضاء قراراً بشأن فنزويلا خلال الاجتماع الذي سيعقد الإثنين المقبل.
وأضاف أن "غالبية" الدول اعترفت به بصفته رئيساً مؤقتاً مثل إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والبرتغال، وبريطانيا، عن طريق توقيع "بيان مشترك".
واعترفت 24 من أصل 28 دولة "التي تشكل كتلة الاتحاد الأوروبي" بخوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا ما عدا أربعة 4 دول هي إيطاليا واليونان وسلوفاكيا وقبرص.
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