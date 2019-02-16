كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جنسية لإعلامية قطرية تهز التليفزيون العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحقق فريق قطري، مع مدير التليفزيون العربي عباس ناصر، بشأن شكوى قدمتها إحدى الموظفات لمركز شرطة " أكتون تاون" غرب لندن تفيد بتعرضها للتحرش الجنسي.

وتفصيلًا، وصل الفريق القطري إلى لندن للنظر في الشكوى المقدمة من الصحفية (أ.م) العاملة في التليفزيون العربي التابع لمجموعة "فضاءات ميديا" الإعلامية التي تموّلها الدوحة ويشرف عليها عزمي بشارة.

وأخطرت السلطات الأمنية في لندن، السفارة القطرية هناك، بالواقعة وبناء عليه تحرك فريق التحقيق القطري إلى لندن لفتح تحقيق سري في الحادثة وكشف ملابساتها.

يشار إلى أن عزمي بشارة الذي يقود ماكينة الإعلام القطرية، كان قد تغاضى عن الاتهامات التي وُجهت إلى ناصر بسبب تعيينه ٤٥ موظفاً في مكتب التلفزيون العربي ببيروت؛ جميعهم من نفس المنطقة، ومن نفس طائفته الشيعية.