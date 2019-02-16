كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل أزمة السوق العقاري في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث أوضح مقطع الفيديو، والذي عرضته منصة "مداد نيوز" أن هناك ركود عام في الوحدات الفندقية والسكنية والتجارية قبل بطولة كأس العالم 2022، فبحسب وكالة رويترز نصف طوابق الدوحة الـ46 خالية.
وتعاني قطر من صعوبة عامة في جذب مستثمرين أو سائحين رغم انخفاض العقارات 10% منذ المقاطعة العربية بسبب دعم دعم وتمويل المتطرفين، فعقارات قطر تدفع ثمن عناد الأمير تميم.
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