تعرف على تفاصيل أزمة السوق العقاري في قطر

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مأزق جديد يضرب سوق العقارات القطري.



حيث أوضح مقطع الفيديو، والذي عرضته منصة "مداد نيوز" أن هناك ركود عام في الوحدات الفندقية والسكنية والتجارية قبل بطولة كأس العالم 2022، فبحسب وكالة رويترز نصف طوابق الدوحة الـ46 خالية.



وتعاني قطر من صعوبة عامة في جذب مستثمرين أو سائحين رغم انخفاض العقارات 10% منذ المقاطعة العربية بسبب دعم دعم وتمويل المتطرفين، فعقارات قطر تدفع ثمن عناد الأمير تميم.

