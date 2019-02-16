كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرة مركز بناة الغد: أزمة الكهرباء تزيد معاناة غزة.. وتهدد التعليم والصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مُديرة مركز بناة الغد من غزة، آمال خضير، إنّه مُنذ عام 2008 يُعاني قطاع غزة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر، التي قد تصل من 3 ساعات إلى 12 ساعة.

وأضافت آمال، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّ هذه الأزمة تؤثر على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، على التعليم والجانب الصحي، وكذلك على الجانب النفسي والاجتماعي وعلى كل مناحي الحياة.

وأوضحت آمال، أنَّ أزمة انقطاع التيار الكهربائي لا زالت مستمرة، إذ أنها تؤثر بالسلب على مواكبة العملية التعليمة في قطاع غزة.

وأعربت مديرة مركز بناة الغد آمال خضير، عن قلقها الشديد من تداعيات أزمة الكهرباء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيثُ تؤكد أن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي يُؤدي إلى تدهور خطير في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصةً الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، بما فيها العملية التعليمية.