كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها، الويم، من السفر إلى تركيا.
وجاء في تغريدة على "تويتر": "نحذر المواطنين الأمريكيين من الإرهاب والاعتقال التعسفي في تركيا"، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخطورة، خاصة عند حدود تركيا مع سوريا والعراق.
ولفتت إلى أن احتمال قيام المجموعات الإرهابية بعمليات لا يزال قائما، خاصة في المناطق السياحية، ووسائل المواصلات العامة، والأسواق، ومراكز التسوق، والإدارات العامة، والأماكن الرياضية، والنزل والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق والمؤسسات التعليمية والمطارات وبقية الأماكن العامة، مذكرة باستهداف المجموعات المسلحة لتلك الأماكن قبل ذلك»، موضحةً أن “عناصر الأمن التركي قامت باعتقال عشرات الآلاف لوجود ارتباطات لهم بتنظيمات مسلحة، من بينهم مواطنون أمريكيون، لأسباب يبدو أنها سياسية"؟.
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