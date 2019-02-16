كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الفيدرالية الروسي: ترامب غير مهتم بتحسين العلاقات مع موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "بوشكوف"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن روسيا لديها العديد من المبادرات من أجل إجراء حوار حول عدد من القضايا الدولية، ولكنهم يتلقون إجابات سلبية من الجانب الأمريكي.
وأوضح "بوشكوف"، أنه يجب على روسيا البحث عن شركاء جدد في المنطقة مثل الصين ومصر والمملكة العربية السعودية.
وأشار "بوشكوف"، إلى أن الكثير من الأوروبيين لديهم سلوك عدائي نحو روسيا، مستشهدًا بالكلمة التي ألقاها وزير خارجية بريطانيا خلال مؤتمر "ميونخ للأمن" حيث وجه خلالها العديد من الاتهامات لموسكو.
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