القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 23/ 02/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: قرية عمواس



تنظم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين جولة في قرية عمواس المهجرة ومنطقة اللطرون التي تم احتلالها كليًا وتشريد سكانها خلال نكسة 1967،ويرافق الجولة عدد من أهالي القرية المهجرين لرواية تاريخ عمواس منذ العصور البعيدة وحتى احتلالها.

وتبدأ الجولة الساعة العاشرة في قرية عمواس، وتليها استراحة في مدينة القدس.



محطات السفر المنظم كالتالي:

الساعة 8:00 صباحًا، تنطلق الحافلة من محطة الناعمة في شفاعمرو

الساعة 8:30 صباحًا، تنطلق الحافلة من ساحة عين العذراء في الناصرة وتمر عبر وادي عارة.



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