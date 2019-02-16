القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الثلاثاء، 19/ 02/ 2019
الزمان: 18:30
المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان
تعرض مؤسسة عبد الحميد شومان الفيلم الأمريكي لا تترك أثرًا، حيث يعيش أب وأبنته البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما حياةً مثالية هادئة، في غابة شاسعة في مدينة بورتلاند، أوريغون الأمريكية. إلى أن يؤدي خطأ صغير إلى تغير مسار حياتهم إلى الأبد.
الفيلم من إخراج: ديبرا جرانك، وهو حاصل على 13 جائزة، مدة العرض 109 دقيقة، ومترجم إلى اللغة العربية، الفيلم مناسب للمشاهدين من 17 عاما فما فوق، ويبتع الفيلم نقاش مع الحضور.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض فيلم لا تترك أثرًا | عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.