عرض فيلم لا تترك أثرًا | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 19/ 02/ 2019

الزمان: 18:30

المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان

تعرض مؤسسة عبد الحميد شومان الفيلم الأمريكي لا تترك أثرًا، حيث يعيش أب وأبنته البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما حياةً مثالية هادئة، في غابة شاسعة في مدينة بورتلاند، أوريغون الأمريكية. إلى أن يؤدي خطأ صغير إلى تغير مسار حياتهم إلى الأبد.



الفيلم من إخراج: ديبرا جرانك، وهو حاصل على 13 جائزة، مدة العرض 109 دقيقة، ومترجم إلى اللغة العربية، الفيلم مناسب للمشاهدين من 17 عاما فما فوق، ويبتع الفيلم نقاش مع الحضور.

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