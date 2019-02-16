القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، كان أحد الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد لتدعيم هجوم الفريق، كونه أحد أفضل الهدافين في أوروبا.
ويعاني نجم النيراتزوري من أزمة حادة مع إدارة ناديه، بعدما تم سحب شارة القيادة منه بسبب الطريقة التي تنتقد بها زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، سياسة النادي والفريق.
وكشفت صحيفة "ماركا" عن تخلي النادي الملكي عن فكرة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، على خلفية أزمته مع الإنتر، على الرغم من كثرة الأنباء حول سعي ريال مدريد لضمه في الانتقالات الشتوية الماضية.
وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها بريال مدريد، أن هناك اتجاه عام داخل إدارة النادي الملكي لعدم التوقيع مع إيكاردي، بسبب زوجته واندا، وطريقتها في إدارة الأمور.
ورفض إيكاردي السفر مع الفريق إلى فيينا للمشاركة مع إنتر ميلان، أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، على خلفية سحب شارة القيادة منه ومنحها لسمير هاندانوفيتش، في قرار نال ترحيبا من بعض اللاعبين مثل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتخلى عن فكرة ضم إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.