ريال مدريد يتخلى عن فكرة ضم إيكاردي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، كان أحد الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد لتدعيم هجوم الفريق، كونه أحد أفضل الهدافين في أوروبا.

ويعاني نجم النيراتزوري من أزمة حادة مع إدارة ناديه، بعدما تم سحب شارة القيادة منه بسبب الطريقة التي تنتقد بها زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، سياسة النادي والفريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن تخلي النادي الملكي عن فكرة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، على خلفية أزمته مع الإنتر، على الرغم من كثرة الأنباء حول سعي ريال مدريد لضمه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها بريال مدريد، أن هناك اتجاه عام داخل إدارة النادي الملكي لعدم التوقيع مع إيكاردي، بسبب زوجته واندا، وطريقتها في إدارة الأمور.

ورفض إيكاردي السفر مع الفريق إلى فيينا للمشاركة مع إنتر ميلان، أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، على خلفية سحب شارة القيادة منه ومنحها لسمير هاندانوفيتش، في قرار نال ترحيبا من بعض اللاعبين مثل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.