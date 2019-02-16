انت الان تتابع تفاصيل خبر قناة سعودية تستعين بالشريان والفتيات الهاربات لكسب الجمهور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - بعد تحوّل العديد من المشاهدين السعوديين نحو القنوات العربية والأجنبية، تسعى قناة سعودية لاستعادة الجمهور عبر الإعلامي السعودي داوود الشريان ببرنامج جديد يبدأ أولى حلقاته بظاهرة هروب السعوديات من المملكة إثر نظام الوصاية عليهن.

وتقول صحيفة "عكاظ" السعودية إن الإعلامي الشريان يعود "لضخ التفاؤل في نفوس كثيرين بقدرته على استعادة المشاهدين الذين ضبطوا موجاتهم على محطات أخرى، وهو يستعد للظهور على شاشة SBC، بعد انقطاع عن البرامج الحوارية، عبر برنامجه حواري، يبث أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الثامنة مساء".

وبينت الصحيفة أن الشريان سيبدأ أولى حلقات برنامجه بمناقشة ملف هروب الفتيات إلى خارج المملكة، من خلال استضافة عدد منهن ومن المختصين.

ونشر حساب البرنامج على موقع "تويتر" مقطع فيديو يعرض مقتطفات من الحلقة التي سعت للحصول على إجابات حول أسباب هروب الفتيات، وأسباب طلبات اللجوء المقدمة من سعوديين بالخارج.

‏وطرح البرنامج أسئلة عدة حول الموضوع عن من الذي غرر بهؤلاء الفتيات، ولمصلحة أي جهة يتم هذا الأمر، وهل هي منظمات أم دول؟

وكشف هروب الفتاة السعودية رهف القنون في يناير الماضي، أسرار لم تكن تعرف عن حال المرأة السعودية التي تعيش تحت نظام الولاية التي يصادر الكثير من حقوقها كالعمل والدراسة والسفر بدون إذن ولي أمر.

وكشفت منظمة العفو الدولية، اليوم أن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم آخذة في الزيادة، وفي مقدمتهم النساء الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن في المملكة.

وأوضح متحدث باسم المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية، أن عدد السعوديين تضاعف ثلاث مرات في عام 2017 ، مشيراً إلى "أن العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، تعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة".

وبحسب بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، فإن عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا وحدها خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ نحو 180 شخصاً، في حين بلغ هذا العدد نحو 700 شخص على مستوى أوروبا، مقابل 210 فقط في الفترة بين 2011 و2014.

وسبق أن كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء السعوديين تضاعف في عام 2017 بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815 مقابل أقل من مئتين عام 2012.